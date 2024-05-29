Психолог Девятка рассказала, что рассматривание себя в зеркале помогает повысить самооценку

Рассматривать себя в зеркале, особенно, в удачном образе, — это полезное для самооценки занятие. Об этом рассказала радиостанции «Говорит Москва» психолог Анна Девятка.

Она посоветовала при рассматривании себя обращать внимание на сильные стороны и умерить критику. По словам психолога, это первый шанс к принятию себя.

«Попробовать, поэкспериментировать, а что будет, если я снижу критику по отношению к себе, попробую дать себе шанс нравиться себе таким, какой я есть», — отметила Девятка.

Она добавила, что также стоить научиться пропускать мимо ушей непрошеные советы. Своеобразная психологическая броня поможет сохранить самооценку на высоком уровне.

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