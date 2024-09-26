Психолог Девятка призвала отказаться на первом свидании от флирта с другими

Первое свидание — это всегда волнительный момент, когда каждый из партнеров приносит свои надежды, ожидания, а также страхи и привычные модели поведения. Иногда бывает так, что люди не находят общего языка, и встреча заканчивается конфликтом, о котором они рассказывают друзьям с возмущением. Об этом сообщила «Москве 24» семейный психолог Анна Девятка.
Например, иногда девушки идут на свидание с намерением развлечься и могут флиртовать с другими во время встречи. Такое поведение могут не оценить мужчины, в результате чего свидание заканчивается раздельным счетом и блокировкой дамы в телефоне.
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