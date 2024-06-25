Психолог Девятка посоветовала поставить камеру дома, чтобы легче пережить разлуку с питомцем

Многие люди очень болезненно переносят разлуку с питомцем, поэтому есть несколько приемов, чтобы облегчить эту ситуацию. Об этом радио Sputnik рассказала Анна Девятка.

Она объяснила, что перед поездкой можно поставить дома камеры и наблюдать за своим домашним животным. Еще один вариант — попросить соседей навещать питомца и присылать его фотографии.

«Это будет важно для человека, потому что для него это более существенная травма, чем для питомца. Животное переживет этот момент, разве что немножечко отомстит», — отметила психолог.

Она добавила, что животное тоже лучше подготовить. Сейчас есть различные ошейники и диффузоры, которые снижают стресс питомца.

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