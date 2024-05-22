Психолог Девятка: половое просвещение детей должно начинаться в возрасте 10-15 лет

Родителям необходимо заниматься половым просвещением детей в возрасте 10-15 лет. В данный период ребенок начинает интересоваться особенностями своего тела. Об этом рассказала психолог Анна Девятка в эфире радиостанции « Говорит Москва ».

По ее словам, в ходе беседы взрослые должны затронуть вопросы развития сексуальности. Кроме того, стоит поговорить про сам половой акт, а также отличия мужчин и женщин.

Эксперт посоветовала не поднимать соответствующие темы при общении с дошкольником. Малыш может испугаться и получить психологическую травму.