Психолог Девятка: половое просвещение детей должно начинаться в возрасте 10-15 лет

Родителям необходимо заниматься половым просвещением детей в возрасте 10-15 лет. В данный период ребенок начинает интересоваться особенностями своего тела. Об этом рассказала психолог Анна Девятка в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По ее словам, в ходе беседы взрослые должны затронуть вопросы развития сексуальности. Кроме того, стоит поговорить про сам половой акт, а также отличия мужчин и женщин.
Эксперт посоветовала не поднимать соответствующие темы при общении с дошкольником. Малыш может испугаться и получить психологическую травму.
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