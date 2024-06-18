Психолог Девятка: не стоит бояться стука сердца и нарушения дыхания во время приступа паники

Психолог Анна Девятка в эфире радиостанции «Говорит Москва»рассказала, что слышать стук сердца или замирать во время приступа паники считается нормальным. По ее словам, человеку в таких ситуациях не стоит бояться, а лучше заранее продумать поведение.

«Здесь играет очень большую роль осведомленность человека о таком состоянии. О том, что нормально периодически задыхаться, периодически слышать свой стук сердца в ушах, периодически замирать», — пояснила специалист.

Чтобы быть готовым к подобному состоянию, важно не убегать от мыслей, а придумать хотя бы один план, как можно повести себя в сложившейся ситуации, добавила психолог.

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