Психолог Девятка: не стоит бояться стука сердца и нарушения дыхания во время приступа паники

Психолог Анна Девятка в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала, что слышать стук сердца или замирать во время приступа паники считается нормальным. По ее словам, человеку в таких ситуациях не стоит бояться, а лучше заранее продумать поведение.

«Здесь играет очень большую роль осведомленность человека о таком состоянии. О том, что нормально периодически задыхаться, периодически слышать свой стук сердца в ушах, периодически замирать», — пояснила специалист.

Чтобы быть готовым к подобному состоянию, важно не убегать от мыслей, а придумать хотя бы один план, как можно повести себя в сложившейся ситуации, добавила психолог.