Психолог Дейс: нормальной разницей в возрасте между партнерами можно считать три-восемь лет

Психолог, невролог Эрстея Дейс в беседе с журналистами ИА НСН рассказала, какая разница в возрасте между партнерами считается допустимой.

Как отметила эксперт, пары с разницей в возрасте три-восемь лет будут чувствовать себя вполне гармонично, тоже самое касается и 12-летней разницы. В большинстве пар есть разница в возрасте, однако разница в 20 лет считается критической.

«Если разница близится к 20 годам, то там очевидно, что проявляется материнский инстинкт и забота отца, такие модели поведения», — сообщила собеседница.

Она привела статистику американских исследователей, в которой говорится, что 75% пар — это пары, имеющие небольшую разницу в возрасте.