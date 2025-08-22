Психолог Данилова рассказала, что к черному юмору чаще склонны люди с подавленными эмоциями

Черный юмор на трагические темы помогает людям справляться с эмоциональной болью и страхами, заявила психолог, преподаватель психологии Наталья Данилова. В интервью «Известиям» эксперт поделилась своими наблюдениями о механизмах черного юмора и его влиянии на психику.

Данилова отметила, что черный юмор привлекает по трем причинам: он помогает разрядить эмоции, дает символический контроль над непредсказуемыми ситуациями и укрепляет социальные связи. Такой юмор часто используют чувствительные люди, которые склонны к интеллектуальному анализу и сталкивались с травмирующими ситуациями.

Однако черный юмор может стать защитным механизмом, скрывающим подавленные эмоции. Об этом можно судить по постоянным шуткам вне контекста, преобладанию сарказма и цинизма, а также скрытым за смехом негативным эмоциям.

«Если человек постоянно шутит о смерти, несчастьях или болезнях, не проживая реальную тревогу, это может указывать на скрытую усталость или эмоциональное выгорание», — пояснила психолог.

Чтобы черный юмор приносил пользу, Данилова рекомендовала быть осознанным, учитывать контекст и аудиторию, дополнять шутки другими способами работы с эмоциями и практиковать рефлексию.