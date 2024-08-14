Почти 50% опрошенных мужчин заявили, что не готовы отправиться на свидание с девушкой, увеличившей губы. Подобные изменения зачастую указывают на комплекс неполноценности, рассказал психолог Владислав Чубаров в беседе с сайтом « Мир 24 ».

По его словам, мужчины обращают внимание на заниженную самооценку женщины при более близком знакомстве. Тогда приходит понимание, что фальшивой является не только внешность, но и манера поведения, пояснил специалист.

Для полноценных отношений, напомнил психолог, необходима эмоциональная и интеллектуальная привлекательность.