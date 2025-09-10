Психолог Чернышов подчеркнул, что опыт не всегда является гарантом успеха на новом месте работы

Проблема трудоустройства выпускников без опыта работы актуальна, но не безнадежна. HR-директор консалтинговой компании ООО «Вместе.ПРО», практикующий психолог Дмитрий Чернышов рассказал «Известиям» , что опыт не всегда является гарантом успеха на новом месте работы.

Компании все чаще делают ставку на потенциал человека, формируя индивидуальные треки профессионального развития. Поэтому выпускник без опыта работы может стать идеальным кандидатом для компании.

При составлении резюме Чернышов рекомендует ответить на три вопроса: 1. Есть ли опыт работы или стажировок? 2. Гордитесь ли достижениями в учебе и на практике? 3. Готовы ли развиваться внутри компании?

В зависимости от ответов, можно выбрать одну из трех стратегий составления резюме: фокус на человеческих и профессиональных ресурсах, акцент на внутреннем потенциале или гибридная стратегия.

«Резюме без опыта — это рассказ о человеке с капиталом: знаниями, личностными качествами, потенциалом. О том, что он готов принести в компанию, — энергию, свежий взгляд и готовность учиться», — резюмировал Чернышов.