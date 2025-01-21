Психолог Чернякова: после увольнения стоит дать себе время на восстановление

Увольнение — событие, которое может существенно повлиять на самооценку и финансовое положение. Однако даже в такой сложной ситуации можно найти выход, если правильно воспринимать происходящее. Подробнее рассказала психолог Татьяна Чернякова в беседе с сайтом « Узнай.ру ».

Страх потерять работу часто порождает излишние переживания. По словам эксперта, многие склонны переоценивать потенциальные риски. Причины могут быть как реальными, так и надуманными: от низкой самооценки до негативных воспоминаний о прошлом опыте.

После увольнения Чернякова рекомендовала выделить время на восстановление. Если есть возможность, стоит отвлечься и заняться тем, что приносит удовольствие: посмотреть любимые фильмы, послушать музыку, прогуляться по любимым местам, добавил сайт KP.RU.