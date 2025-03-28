Психолог Чернякова: формирование зависимости от азартных игр начинается с любопытства

Процесс формирования зависимости от азартных игр начинается с обычного любопытства. Этот этап называют стадией интереса, когда человеку становится недостаточно просто наблюдать за игрой, и он начинает испытывать желание повлиять на исход событий.

Для некоторых эта фаза проходит быстро и безболезненно. Но если в жизни возникают трудности, может начаться стадия привычки, сопровождающаяся когнитивными искажениями: человеку кажется, что он разобрался в механике игры и может обыграть систему. Затем приходит стадия вовлеченности, когда азартные игры начинают вытеснять другие аспекты жизни, вызывая сбои в эмоциональной регуляции. Человек увеличивает вложения денег и времени, стремясь получить еще большее удовлетворение.

Кульминация процесса — стадия зависимости и разрушений, когда человек жертвует всеми аспектами своей жизни ради игры, пояснила эксперт.