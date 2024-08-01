Психолог Бычкова: настоящий друг должен уметь слушать

По словам специалиста, в идеале товарищ должен понимать, что хочет сказать собеседник, даже если он не выражает свои мысли словами. Также в настоящей дружбе очень важно прощать, забывать обиды и признавать свои ошибки, сообщил RT.

Особую роль в дружбе играет способность радоваться успехам других. У многих достижения друзей вызывают зависть, отметила Бычкова.