Психолог Бычкова: настоящий друг должен уметь слушать

Людям необходимо постоянно развивать навык общения. Стать надежным товарищем поможет умение слушать, рассказала психолог семейного центра «Палитра» Анастасия Бычкова в беседе с «Москвой 24».
По словам специалиста, в идеале товарищ должен понимать, что хочет сказать собеседник, даже если он не выражает свои мысли словами. Также в настоящей дружбе очень важно прощать, забывать обиды и признавать свои ошибки, сообщил RT.
Особую роль в дружбе играет способность радоваться успехам других. У многих достижения друзей вызывают зависть, отметила Бычкова.