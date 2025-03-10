Психолог Булгакова: куклы в гробиках вызывают у детей вопросы не по возрасту

Куклы в гробиках могут негативно повлиять на эмоциональное состояние детей, рассказала News.ru доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова.

По словам эксперта, соответствующие игрушки вызывают у ребенка мысли о смерти и провоцируют ночные кошмары.

«Ребенок, играя, начинает задаваться вопросами о смерти и утрате, к которым он не готов ни психологически, ни по возрасту», — предупредила эксперт.

Такие игры, пояснила специалист, способны привести к развитию фобий и нарушению сна. Также жуткие куклы могут усилить непонимание самого понятия смерти, ведь дошкольники часто воспринимают ее как временное состояние, заявила психолог.