Психолог Дарья Бубес объяснила интерес общества к эзотерике как проявление глубинных изменений в сознании людей. Об этом сообщил «ФедералПресс».
Она отметила, что этот феномен отражает стремление людей к поиску ответов через личный опыт и нестандартные подходы, а также желание ощущать собственную силу. Бубес считает, что популярность эзотерики может быть этапом эволюции человеческого сознания.
Эксперт также обозначила одну из причин популярности эзотерических практик — потребность в личной силе и независимости. Эзотерика предоставляет людям инструменты для влияния на свою реальность, создавая иллюзию контроля над судьбой. Ритуалы, заговоры и амулеты помогают преодолевать трудности и достигать целей, усиливая чувство власти над обстоятельствами.
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