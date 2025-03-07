Психолог Бородина: перфекционисты склонны критически оценивать своих коллег

Психолог Евгения Бородина рассказала «Газете.Ru» , что стремление к совершенству может создать множество трудностей для человека, в том числе в отношениях.

Она уточнила, что перфекционисты устанавливают чрезмерно высокие стандарты для себя и окружающих, что ведет к постоянному поиску недостатков в любой деятельности. Это мешает людям признавать собственные достижения и принимать похвалы от других, написали «Известия».

Также Бородина отметила, что такие люди склонны критически оценивать и своих коллег, акцентируя внимание исключительно на ошибках и упуская возможность похвалить их работу. Психолог обратила внимание на влияние высокой конкуренции в профессиональной сфере и образовательной среде, способствующей развитию перфекционизма и привычки сопоставления себя с окружающими. Это, в свою очередь, усиливает страхи перед возможными неудачами и отрицательной реакцией на них.