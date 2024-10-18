Психолог Бондарь рассказал, что нельзя перекладывать взрослые обязанности на ребенка.

Когда детям поручают взрослые обязанности, у них может возникнуть аутоагрессия из-за нехватки опыта и знаний. Психолог Аркадий Бондарь в эфире телеканала «Санкт-Петербург» подчеркнул, что перекладывать на детей ответственность — это это большая ошибка.

Некоторые родители утверждают, что их дети уже взрослые, но такое заявление может восприниматься и как поддержка, и как упрек. Это чревато тем, что ребенок, желая помочь, могжет подавлять свои собственные потребности.

Важный процесс их развития—интеллектуального и личностного—происходит через игру. Когда на них возлагаются взрослые обязательства, они могут начать «взрослеть», но отставать в развитии, лишившись познавательного аспекта игры.