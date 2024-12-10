Психолог Бойко: фиксация личных достижений поможет улучшить самооценку

Психолог и трансформационный коуч Анна Бойко дала советы по формированию здоровой самооценки. Об этом сообщил « ФедералПресс ».

Эксперт рекомендовала как можно чаще замечать и фиксировать личные достижения.

«Для этого заведите „журнал успехов“. Это может быть красивый блокнот для „староверов“ или заметки/канал успехов в телефоне — любой вариант, удобный вам», — отметила специалист.

По ее словам, необходимо делать записи даже о самых маленьких победах. В трудную минуту стоит перечитать список, ведь он поможет напомнить о сильных сторонах.

Бойко также посоветовала начать формировать привычку относиться к себе как к любимому человеку. Психолог напомнила, что личная ценность не зависит от мнения окружающих.