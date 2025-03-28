Семейный психолог Светлана Бояринова в беседе с РИАМО рассказала о способах справиться с хандрой и неудовлетворенностью жизнью. По ее словам, иногда достаточно просто признать, что все идет не так, как хотелось бы, и дать себе право на эмоции.

Разрешите себе сесть и поплакать, а затем скажите: «Да, мне плохо, но я понимаю, почему, и знаю, что могу изменить». Такой подход поможет людям, не склонным к хандре, написал «ФедералПресс».

В самых сложных ситуациях может помочь «шоковая терапия», отметила специалист. Это метод, при котором человек сталкивается с более серьезными проблемами, например, смертью или болезнью близкого человека. Такие переживания помогают осознать, что текущие проблемы — лишь мелочи по сравнению с реальными трагедиями.