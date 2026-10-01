Психолог Богданова: мужчины ищут у няни возможность снять напряжение

Многодетная москвичка предложила мужчинам услуги няни: за 20 тысяч рублей она обещает выслушать, обнять и убаюкать клиента. Психологи объяснили интерес к объявлению стрессом и потребностью в заботе, сообщает «Челны Live» .

Автор объявления воспитывает троих детей и утверждает, что получает около 100 сообщений в день. По ее словам, встречи проходят в кино или парке; также возможен выезд на дом для совместного приготовления ужина. Подтверждений заявленного спроса в материале нет.

Кризисный и семейный психолог Елена Богданова связала интерес к услуге с давлением, которое испытывают мужчины в мегаполисах. По ее мнению, такая встреча дает возможность ненадолго отказаться от роли сильного человека. При этом она не заменяет психотерапию: работа со специалистом требует времени и усилий.

Психолог Софья Сулим объяснила интерес к услуге стрессом и желанием временно не брать на себя ответственность. Она считает, что некоторые клиенты могут обратиться к няне из любопытства.

Богданова посоветовала партнерам таких мужчин не высмеивать их, а спокойно обсудить потребность в поддержке. Сулим рекомендовала обращать внимание на то, как мужчина заботится о близких.