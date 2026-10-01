360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Психолог Богданова: мужчины ищут у няни возможность снять напряжение

    Многодетная москвичка предложила мужчинам услуги няни: за 20 тысяч рублей она обещает выслушать, обнять и убаюкать клиента. Психологи объяснили интерес к объявлению стрессом и потребностью в заботе, сообщает «Челны Live».

    Автор объявления воспитывает троих детей и утверждает, что получает около 100 сообщений в день. По ее словам, встречи проходят в кино или парке; также возможен выезд на дом для совместного приготовления ужина. Подтверждений заявленного спроса в материале нет.

    Кризисный и семейный психолог Елена Богданова связала интерес к услуге с давлением, которое испытывают мужчины в мегаполисах. По ее мнению, такая встреча дает возможность ненадолго отказаться от роли сильного человека. При этом она не заменяет психотерапию: работа со специалистом требует времени и усилий.

    Психолог Софья Сулим объяснила интерес к услуге стрессом и желанием временно не брать на себя ответственность. Она считает, что некоторые клиенты могут обратиться к няне из любопытства.

    Богданова посоветовала партнерам таких мужчин не высмеивать их, а спокойно обсудить потребность в поддержке. Сулим рекомендовала обращать внимание на то, как мужчина заботится о близких.

    Читайте также

    Фейк: АЗС запретили отказывать автомобилистам в продаже бензина в канистры

    Подвиг легендарного разведчика. Как служил Отчизне Павел Судоплатов

    Памятник Павлу Судоплатову в Донецке. Алексей Майшев

    Очередь к деснице святителя Спиридона растянулась до парка Горького

    «Людям небезразлично, как будет жить регион». Рожнов — о высокой явке в Подмосковье

    пресс-центр Московской области по выборам депутатов ГД РФ и МОД «Выборы 2026»

    Производственный календарь — 2027: когда отдыхаем и как грамотно спланировать отпуск

    В Москве временно ограничат движение из-за марафона

    Захарова объяснила, как должен выглядеть дипломат

    Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Два дня голосования в Подмосковье прошли спокойно и без серьезных нарушений

    Жителей Подмосковья предупредили о заморозках до -2 градусов

    Заморозки в Солнечногорском районе

    Время ожидания в очереди к мощам святителя Спиридона в 11:30 составило 7,5 часа

    «Лента» убрала с прилавков лапшу быстрого приготовления с выявленными нарушениями

    Русский Халк, отряд корги и робот. Итоги первого дня выборов в Подмосковье: самые интересные гости, явка и результаты

    Скриншот видео