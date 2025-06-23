Психолог Благов сообщил, что лжеца выдают потливость и покраснение кожи

Клинический психолог Илья Благов в беседе с « ФедералПресс » рассказал, как выявить ложь по невербальным сигналам. Сознательное искажение истины вызывает эмоциональное напряжение.

По словам специалиста, у большинства людей стрессовое состояние проявляется внешне. Среди признаков — покраснение кожи и повышение потливости из-за выброса адреналина, а также кортизола. Кроме того, лжеца выдает кратковременный испуг или злость при уточняющих вопросах.

Эксперт также посоветовал обращать внимание на скованность позы, скорость реакции и повторяющиеся движения. Однако, как подчеркнул Благов, наличие всех этих признаков не дает 100-процентной гарантии, что человек лжет.