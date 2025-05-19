Психолог Благов посоветовал школьникам проанализировать тревоги перед ЕГЭ

В России наступает пора ЕГЭ, и это вызывает тревожность у многих старшеклассников и их родителей. В беседе с «ФедералПресс» клинический психолог Илья Благов рассказал, как пережить непростой период.
Эксперт посоветовал школьникам начать с анализа своих тревог, связанных с экзаменами. Часто страх перед ЕГЭ вызван опасениями утратить родительскую поддержку или убеждением, что неудача перечеркнет все жизненные перспективы. Однако важно помнить, что низкий балл — это не приговор.
Психолог рекомендовал составить план действий на случай, если результат окажется ниже ожидаемого. Это поможет увидеть, что существуют и другие сценарии, которые могут привести к благополучию и удовлетворенности.
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