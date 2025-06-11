Психолог Бирюков указал на сходство социопатов и «альфа-самцов»
Семейный психолог Александр Бирюков в интервью газете «Взгляд» описал привлекательность социопатов для женщин, отметив их схожесть с «альфа-самцами».
По словам эксперта, нередко женщин притягивают носители «темной триады» черт: нарциссизма, макиавеллизма и психопатии. Внешне они воспринимаются представительницами прекрасного пола как альфа-самцы, вызывая подсознательное восхищение.
«Правда, очень скоро оказывается, что в этих мужчинах нет ни верности, ни надежности, ни умения держать слово или принимать решения. Часты проблемы с заработком и с законом», — предупредил специалист.
Как пояснил психолог, совместная жизнь с таким партнером приносит страдания и глубокое разочарование, иногда осознание приходит слишком поздно — после свадьбы, рождения ребенка и приобретения жилья в ипотеку.