Психолог Бирарова раскритиковала введение единой школьной формы в цветах флага

Введение единой спортивной формы для школ в цветах российского флага может привести к дополнительной психологической нагрузке для детей. Таким мнением поделилась социальный психолог Наиля Бирарова в интервью «Постньюс» .

Эксперт заявила, что школьная форма уже ограничивает самовыражение ребенка, а использование государственной символики может негативно сказаться на восприятии некоторых учеников. Она отметила, что патриотизм можно воспитывать через изучение истории, участие в воспитательных программах и учебный процесс, написал сайт «ФедералПресс».

Бирарова также добавила, что флаг можно разместить в классе или у входа в школу, но носить его на себе или нет — это должен быть личный выбор каждого.

«Если мы накладываем этот государственный "контент", то ребенка это может отягощать, а не расслаблять. А в школе и так учиться тяжело», — подчеркнула психолог.