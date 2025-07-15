Психолог Бенуар сравнила аффирмации с мощным лекарством, которое может навредить

Аффирмации стали популярным инструментом для повышения самооценки и улучшения качества жизни среди женщин. Однако психолог Алла Бенуар в беседе с KP.RU предостерегла от неправильного использования метода, которое может усугубить проблемы.
«Тут как с мощным лекарством: если не по инструкции, можно и навредить. Главная опасность — отрицание и разочарование», — подчеркнула эксперт.
Когда человек применяет аффирмации, не решив внутренние конфликты и не избавившись от негативных установок, пояснила психолог, это может вызвать стресс и тревогу. Например, утверждение «я магнит для достойных мужчин» способно привести к внутреннему сопротивлению, если в душе есть боль и обиды.
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