Психолог Белявская рассказала, что вернуть аппетит поможет осознанное питание

Бывает, что даже самые любимые блюда надоедают и приедаются. Многие сталкиваются с явлением, которое можно назвать гастрономической усталостью. О причинах и способах преодоления этого состояния изданию «Газета.Ru» рассказала психолог и эксперт сервиса готовых рационов «ПриЕм» Влада Белявская.

Белявская утверждает, что потеря интереса к еде — это не просто прихоть, а настоящий сигнал от мозга.

«Когда мы едим одно и то же на протяжении длительного времени, рецепторы привыкают, а дофаминовая система, которая отвечает за удовольствие, перестает реагировать», — объясняет она. Это явление называется сенсорно-специфическим чувством сытости и побуждает нас искать более разнообразное питание.

Чтобы вернуть аппетит и восприятие вкуса, психолог предлагает несколько методов. Первый — разнообразить рацион, пробовать новые блюда и сочетания продуктов. Это полезно не только для физического здоровья, но и для эмоционального состояния. Еда с разным вкусом, текстурой и составом приносит телу необходимые витамины и микроэлементы, а мозгу — новые ощущения.

Второй способ — практиковать осознанное питание.

«Попробуйте есть медленно, без гаджетов, сосредоточившись на вкусе и текстуре блюда. Это поможет мозгу заново оценить еду и снова начать получать удовольствие от любимых когда-то блюд», — советует Белявская.

Третий метод — планирование рациона. Размышления о том, что приготовить, могут отнимать энергию. Заготовки, заказ продуктов сразу на неделю или подписка на рационы освобождают время для отдыха и общения с близкими. Это особенно важно для тех, кто привык нерегулярно питаться.