Психолог Белан предложила работать интервалами для возвращения в режим после отдыха

После длительных каникул возвращение к рабочему ритму может быть непростым. Психолог Мария Белан рекомендовала планировать начало года и первую неделю, чтобы адаптация прошла мягко и без стресса. Об этом сообщил сайт KP.RU .

Специалист предложила несколько советов для улучшения концентрации и восстановления мотивации. Так, эффективная методика — работать короткими интервалами с обязательными перерывами. Например, можно трудиться 25–30 минут, а затем делать паузу на пять минут.

Также эксперт посоветовала делать перерывы активными. Умеренные физические упражнения, такие как танцы, ходьба по лестнице или простые упражнения, способны улучшить концентрацию и скорость мышления.