Психолог Баушина: большинство измен заканчиваются разводом | 360°

03 мая 2024, 13:20
Психолог Баушина: большинство измен заканчиваются разводом
В большинстве случаев супружеские измены заканчиваются разводом. Однако некоторым парам удается сохранить брак после предательства, сообщила психолог Ксения Баушина в беседе с Life.
По словам специалиста, обида — самая сильная эмоция, возникающая после измены. Именно на этом зацикливается пострадавшая сторона. Сохранить брак можно, если проработать обиду, прожить эмоции здесь и сейчас и отпустить.
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Также пара может поговорить друг с другом, сделать выводы на будущее и в итоге продолжить жить вместе, отметила Баушина.
Брак
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