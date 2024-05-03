Психолог Баушина: большинство измен заканчиваются разводом | 360°

Общество 03 мая 2024, 13:20 Психолог Баушина: большинство измен заканчиваются разводом

Читать 360 в

В большинстве случаев супружеские измены заканчиваются разводом. Однако некоторым парам удается сохранить брак после предательства, сообщила психолог Ксения Баушина в беседе с Life.

По словам специалиста, обида — самая сильная эмоция, возникающая после измены. Именно на этом зацикливается пострадавшая сторона. Сохранить брак можно, если проработать обиду, прожить эмоции здесь и сейчас и отпустить.

Реклама

Также пара может поговорить друг с другом, сделать выводы на будущее и в итоге продолжить жить вместе, отметила Баушина.