Психолог Барретт сообщила, что во сне чаще всего разговаривают люди, испытывающие стресс или недосып

В журнале Popular Science опубликовали материал, в котором говорится о разговорах во сне — явлении, знакомом многим. Такие диалоги могут быть как бессвязными, так и осмысленными. Психолог, автор книги «Комитет сна» Дейрдре Барретт установила, что ночные беседы отличаются от речи в бодрствующем состоянии, сообщили «Известия» .

По ее словам, в разговорах во сне больше негативных эмоций и ругательств, чем в дневных речах. Барретт отметила, что спящие часто не связаны с реальностью, и их заявления не содержат ничего откровенного. Причины разговоров во сне могут быть связаны со сновидениями.

Издание сообщает, что разговоры во сне чаще происходят у людей с нарушениями сна, а также у тех, кто испытывает стресс или недосып. Употребление алкоголя также может увеличить вероятность ночных бесед.

«Разговоры во сне — это просто сбой в переходах между стадиями сна», — подчеркнула психолог.

Она уточнила, что этот сбой не является тревожным расстройством, если только не приводит к частым нарушениям или пробуждениям партнеров.