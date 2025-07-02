Психолог Бакунина заявила, что постоянное прощение разрушительно влияет на психику

Психолог Кира Бакунина в беседе с сайтом kp.ru поделилась мнением о том, почему фраза «никогда не прощу, никогда не пойму» оказывает негативное влияние на психику.

По словам эксперта, прощение подразумевает доминирование над другим человеком, давая ему своего рода индульгенцию. Принятие же означает признание свободы воли другого, уважение собственных границ и осознание ответственности за собственный выбор.

Важнейший вывод психолога заключается в том, что принятие решений партнера освобождает самого человека от эмоциональных затрат на негативные переживания, позволяя осознанно выбирать дальнейшее поведение: остаться рядом или расстаться без чувства вины и претензий. Главное — помнить, что свобода выбора принадлежит каждому человеку индивидуально, подчеркнула Бакунина.