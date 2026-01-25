Психолог Бакаева рассказала, что отцы все чаще принимают на себя роль воспитателя, а не кормильца

Социальный психолог Лалена Бакаева в беседе с «Абзацем» объяснила, как социально-экономическая ситуация в России влияет на роли родителей в семье. Она отметила, что сегодня мужчинам приходится разделять с женами все обязанности по воспитанию детей.

Бакаева подчеркнула, что достойные мужчины оказались в дефиците, а социальная иерархия разделила их на две группы: «наверху среди депутатов, бизнесменов и ученых» и «внизу "лестницы" среди преступников и маргиналов», привел слова эксперта телеканал «Саратов 24».

При этом большинство женщин находятся в среднем классе и вынуждены заботиться о финансовом благополучии семьи, выходя на работу. В результате больше обязанностей по воспитанию детей ложится на отцов.