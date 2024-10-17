Психолог Бахтеева: отсутствие личного пространства в квартире формирует у ребенка синдром жертвы

Зачастую родители, сами того не осознавая, формируют у детей психологические проблемы, которые мешают комфортной и счастливой жизни во взрослом возрасте. Одно из таких явлений — синдром жертвы, рассказала «Абзацу» клинический психолог Рената Бахтеева.

По словам специалиста, эту психологическую проблему провоцирует гиперопека, а также требования беспрекословного подчинения. В результате ребенок перестает ценить свое мнение и боится проявлять самостоятельность, предпочитая перекладывать на других ответственность за свою жизнь.

Еще одним важным фактором является отсутствие личного пространства в квартире. Когда личные границы ребенка постоянно нарушаются, он начинает считать это нормой, а во взрослой жизни не может сказать «нет», добавила Бахтеева.