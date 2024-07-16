Психолог Бахтеева: отдых на природе помогает полностью перезагрузиться

Выходные на даче многим помогают полностью перезагрузиться и подпитаться новыми силами. На природе человек входит в гармонию разума, души и тела, рассказала клинический психолог Рената Бахтеева сайту aif.ru.

По словам специалиста, даже самая простая прополка грядок может принести «психологическое исцеление». Человек отпускает все заботы и фокусируется только на простом линейном действии, на себе и собственных чувствах, сообщила «Национальная служба новостей».

Для положительного воздействия достаточно всего нескольких часов на природе, отметил Бахтеева.

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