Психолог Арутюнян посоветовала не игнорировать страх и быть готовыми к неожиданностям | 360°

Общество 24 апреля 2024, 16:08 Психолог Арутюнян посоветовала не игнорировать страх и быть готовыми к неожиданностям

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Исследователи составили список главных опасений граждан РФ. Туда попали вражеские беспилотники, коммунальные аварии и угроза терактов. Россиянам важно признавать реальность и быть готовыми к непредсказуемым событиям, сообщила психолог Зара Арутюнян в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По ее словам, страх — это естественная реакция человека, которую нельзя игнорировать.

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«Если мы будем пытаться все объяснить через паранойю или чувство тревоги, которое надо успокоить, мы станем такими идиотами в мире розовых пони», — высказалась специалист.

Она также отметила, что власти должны направлять усилия на обеспечение мер безопасности. Для подавления тревоги государство уже дало необходимые инструменты.