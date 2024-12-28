Психолог Артеменко: йога поможет восстановить эмоциональный баланс перед Новым годом

Перед Новым годом многие люди испытывают повышенную тревожность. Это связано с множеством дел, ожиданиями от самого себя и окружающих, а также подведением итогов уходящего года, отметила в беседе с RT сотрудник сервиса онлайн-психотерапии и практикующий психолог Екатерина Артеменко.

Для восстановления эмоционального баланса в последние недели года Артеменко рекомендует замедлить темп и внедрить в свою жизнь простые ритуалы. Например, можно включить утренние практики, такие как йога, пробежки или медитация. Вечером стоит отключать гаджеты и уделять время релаксации, например, чтению книги или принятию ванны.

Психолог также советует научиться распознавать свои чувства, чтобы понимать источники беспокойства. Возможными причинами тревоги могут быть чувство небезопасности, нехватка любви и признания, или неуверенность.