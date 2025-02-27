Психолог Андрияничева: токсичный позитив приводит к внутреннему напряжению

Психолог Майя Андрияничева в разговоре с Тульской Службой Новостей объяснила разницу между обычным позитивом и токсичным. Последний заключается в стремлении игнорировать негативные эмоции, что мешает решению проблем и разрушает эмоциональное состояние.

Как отметила специалист, токсичный позитив проявляется в навязывании положительных установок и отказе принимать трудности. Это ведет к подавлению эмоций и внутреннему напряжению.

«Человек может начать чувствовать, что его переживания не заслуживают внимания или что он не должен испытывать "негативных" эмоций», — предупредила психолог.

Андрияничева посоветовала заменять токсичные фразы на поддерживающие, чтобы помочь человеку выразить свои чувства.