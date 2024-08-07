Психолог Андрияничева: сознательный выбор одиночества связан со страхом ответственности

Психолог Майя Андрияничева рассказала, почему некоторые люди сознательно выбирают одиночество. Одна из причин — негативный опыт, например отношения родителей, отметила эксперт в беседе с « ТСН24 ».

По ее словам, порой человек просто боится брать на себя ответственность. Взаимодействие с партнером всегда предполагает распределение бытовых, финансовых и родительских обязанностей, пояснила психолог.

При этом она напомнила, что одиночество и свобода — разные понятия. Последняя никуда не исчезнет в хорошем контакте.