Психолог Андрияничева: сознательный выбор одиночества связан со страхом ответственности

Психолог Майя Андрияничева рассказала, почему некоторые люди сознательно выбирают одиночество. Одна из причин — негативный опыт, например отношения родителей, отметила эксперт в беседе с «ТСН24».

По ее словам, порой человек просто боится брать на себя ответственность. Взаимодействие с партнером всегда предполагает распределение бытовых, финансовых и родительских обязанностей, пояснила психолог.

При этом она напомнила, что одиночество и свобода — разные понятия. Последняя никуда не исчезнет в хорошем контакте.

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