Психолог Андрияничева призвала взрослых объяснять детям, откуда родители берут деньги

Каждый родитель сталкивался с настойчивыми просьбами ребенка что-то купить. Психолог Майя Андрияничева и старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов рассказали «ТСН24» , как сформировать у детей правильное отношение к деньгам.

Психолог считает, что уже с трех-четырех лет можно знакомить ребенка с основами финансовой грамотности. Например, в игровой форме — через игру в магазин. Это поможет сформировать представления о том, что деньги нужно зарабатывать и их количество ограничено.

Старший преподаватель университета «Синергия» рекомендует начинать знакомство с финансовой грамотностью с получения ребенком банковской карты. «Со школьного возраста стоит прививать базовые основы финансовой грамотности», — отмечает Ферапонтов.

Андрияничева подчеркивает, что важно объяснять детям, откуда родители берут деньги. Также она отмечает важность ранней подготовки ребенка к управлению финансами, поскольку это помогает формировать ответственное отношение к труду, предупреждает чрезмерное потребление и развивает умение анализировать потребности.

Специалисты считают, что воспитание здоровых финансовых привычек помогает предотвратить развитие негативных моделей поведения и обеспечивает устойчивое развитие личностных качеств.