Психолог Андрияничева призвала родителей не проявлять гиперопеку по отношению к детям

Психолог Майя Андрияничева в разговоре с «ТСН 24» пояснила, как чрезмерная гиперопека может навредить ребенку. Специалист рассказала, что гиперопека бывает двух видов: когда родители недостаточно участвуют в жизни ребенка и когда внимание к ребенку излишнее.

В воспитании ребенка следует искать золотую середину, чтобы не было перекосов в ту или иную сторону. Взрослые пытаются упростить детям жизнь чрезмерной заботой, но снятие всей ответственности с ребенка — не лучшая идея.

Родителям важно подарить ребенку принятие и любовь. Не менее важной задачей является обучение ребенка умению выжить в этом мире. Когда родитель все делает за ребенка, ему будет сложно справляться с трудностями в будущем, добавила Андрияничева.