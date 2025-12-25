Психолог Андрияничева предупредила о перегрузке нервной системы из-за просмотра рилсов

Психолог Майя Андрияничева в интервью « ТСН24 » рассказала о негативном влиянии коротких видео на психику человека.

Рилсы и шортсы специально созданы, чтобы максимально захватить внимание. Яркие картинки, резкий звук, частая смена кадров — все это стимулирует мозг и формирует зависимость.

«Основная опасность — перегрузка нервной системы и формирование привычки постоянно „достимулировать“ себя», — предупредила эксперт.

По ее словам, особенно уязвимы дети и подростки, чей мозг находится в стадии активного развития. У них могут возникнуть трудности с вниманием и усидчивостью, снижение интереса к учебе, эмоциональные «качели» и сложности с саморегуляцией.