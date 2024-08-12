Психолог Андрияничева: игнорирование просьб может быть формой проявления агрессии

Людей, которые дают обещания и их не выполняют, в обществе принято считать ненадежными. При этом игнорирование каких-то просьб может быть формой проявления агрессии, рассказала психолог Майя Андрияничева в беседе с «ТСН 24».

По словам специалиста, человек может помнить об обещанном, однако специально это не делать из-за внутренней обиды. Также зачастую люди не держат слово, потому что не умеют говорить «нет» и переоценивают собственные возможности.

В любом случае то, как люди относятся к выполнению обещаний, демонстрирует степень их уважения к другим, отметила психолог.