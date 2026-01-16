Психолог Андриенко подчеркнула, что зависимость детей от смартфонов часто говорит о нехватке внимания

В современном мире дети все чаще проводят время за смартфонами, планшетами и компьютерами. Это вызывает опасения из-за роста случаев зависимости от гаджетов, сообщил сайт vse42.ru со ссылкой на «Радио1».

Дети не всегда могут контролировать время, проведенное в виртуальном мире. Младшие школьники иногда используют гаджеты более трех часов в день, что может негативно сказаться на их здоровье, психике и социальных навыках.

«Сегодня мы наблюдаем настоящую эпидемию цифрового выгорания среди детей», — отметила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Чтобы снизить зависимость, родителям следует применять комплексный подход. Важно установить понятные правила: ограничить время с экранами, убрать гаджеты за час до сна, создать «безэкранные» зоны, например, во время семейных обедов.

Не менее важно предложить детям альтернативу. Лучше дать возможность самим выбрать занятие вместо телефона. Психолог НИКИ детства Марина Андриенко подчеркнула, что зависимость часто говорит о нехватке внимания или интересных дел. Задача родителей — больше времени проводить с детьми: играть, гулять, читать, заниматься спортом.