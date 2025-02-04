Психолог Алексеева: тренд на «бежевое» материнство может замедлить развитие детей

Клинический психолог Маргарита Алексеева в интервью «ФедералПресс» прокомментировала тренд на «бежевых» мам, который популяризирует использование предметов исключительно пастельных оттенков, включая бежевый цвет.

Специалист подчеркнула, что ограничение разнообразия цветов в окружении ребенка может замедлить его когнитивное развитие, обеднить творческие способности и фантазию. Кроме того, такой подход способствует развитию тревожности у детей, так как они будут беспокоиться о сохранении чистоты одежды.

Алексеева также указала на потенциальные риски для безопасности ребенка, связывая отсутствие ярких цветов с недостаточной заметностью в условиях улицы.

Данный тренд продвигается блогерами, которые создают иллюзию легкого и чистого материнства, однако реальная жизнь требует гибкости и свободы от излишних ограничений, заключила Алексеева.