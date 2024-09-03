Психолог Алексеева: родителям первоклассников нужно составлять план выполнения уроков

По словам специалиста, важно разбить большую задачу на несколько частей. Затем стоит постепенно передавать ребенку все больше этих подзадач для самостоятельного выполнения. Так первоклассник начнет хотя бы частично делать свои уроки без помощи взрослых, сообщил сайт kp.ru.Родителям не нужно требовать от первоклассника демонстрировать поведение взрослого человека. У детей в семь лет многие психические процессы только начинают формироваться, отметила Алексеева.