Психолог Алексеева посоветовала довериться увлечениям ребенка при выборе спортивной секции
Спортивные секции — отличный способ досуга для детей после школы. Как правильно выбрать занятия, рассказала психолог Маргарита Алексеева в беседе с «ФедералПресс».
Эксперт посоветовала довериться увлечениям ребенка в данном вопросе. По ее словам, можно посмотреть ролики с демонстрационными выступлениями и предложить попробовать несколько вариантов.
Психолог также рекомендовала учитывать доступность секции. Посещать тренировки нужно два-три раза в неделю, независимо от погодных условий, напомнила Алексеева.
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