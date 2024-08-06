Психолог Алексеева посоветовала довериться увлечениям ребенка при выборе спортивной секции

Спортивные секции — отличный способ досуга для детей после школы. Как правильно выбрать занятия, рассказала психолог Маргарита Алексеева в беседе с « ФедералПресс ».

Эксперт посоветовала довериться увлечениям ребенка в данном вопросе. По ее словам, можно посмотреть ролики с демонстрационными выступлениями и предложить попробовать несколько вариантов.

Психолог также рекомендовала учитывать доступность секции. Посещать тренировки нужно два-три раза в неделю, независимо от погодных условий, напомнила Алексеева.