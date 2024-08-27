Психолог Алексеева объяснила популярность онлайн-шопинга тем, что люди не хотят взаимодействовать с продавцами

Клинический психолог Маргарита Алексеева объяснила, почему некоторые продавцы люксовых брендов зачастую ведут себя высокомерно с покупателями, а люди все чаще прибегают к онлайн-шопингу. Ее слова передала «Вечерняя Москва».

Дело в том, что многие люксовые бренды создают образ недоступности, а продавцы, которые работают в таких магазинах, стараются соответствовать месту.

«Продавец обрастает мнимой властью, что он тот самый человек с доступом к необходимому», — пояснила специалист.

Сейчас все больше людей предпочитают онлайн-шопинг, чтобы не взаимодействовать с продавцами и не натыкаться на их высокомерие, добавила Алексеева.