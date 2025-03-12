Психолог Алексеева: люди в отношениях могут толстеть из-за совместных приемов пищи

Длительные отношения и брак иногда приводят к набору лишнего веса. Семейное счастье улучшает психоэмоциональное состояние, однако оно же может изменить образ жизни не в лучшую сторону. Об особенностях этого явления рассказала клинический психолог Маргарита Алексеева, передала «Вечерняя Москва».

Как объяснила специалист, природой заложено, что люди набирают вес с возрастом — это не зависит от того, есть ли у человека пара. Она также подчеркнула, что еда — легальный источник удовольствия, а потому неудивительно, что люди едят ради приятных ощущений.

По мнению Алексеевой, в длительных отношениях пары стараются больше времени проводить вместе, чтобы испытывать приятные ощущения. И совместный прием пищи становится одним из лучших занятий для этого.

Кроме того, люди могут сталкиваться с разными проблемами в отношениях и компенсировать переживания едой. Это не решает проблемы, но позволяет сохранить союз. Поэтому набор веса может быть поводом пройти психотерапию и разобраться в своих чувствах, заключила эксперт.