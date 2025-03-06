Психолог Алексеева: груминг включает в себя эмоциональное манипулирование

Клинический психолог Маргарита Алексеева рассказала, что груминг — процесс установления доверительных отношений взрослого человека с ребенком или подростком с целью последующего насилия или вовлечения в преступную деятельность, может происходить как в реальной жизни, так и в интернете. Ее слова передала «Вечерняя Москва».

Особенность груминга заключается в том, что он не сводится только к физическим действиям, но включает в себя и эмоциональное манипулирование. Взрослый действует осторожно и медленно, завоевывая доверие ребенка, что делает процесс незаметным и длительным.

Психолог подчеркнула, что ребенок, попавший в ситуацию груминга, не способен объективно оценивать происходящее. Она отметила, что обвинения в адрес родителей, которые якобы не заметили происходящего, несправедливы. Часто дети, испытывающие дефицит внимания и одобрения со стороны близких, легко попадают под влияние взрослого, который демонстрирует интерес, поддерживает разговор и оказывает внимание. В результате ребенок начинает доверять такому взрослому и оказывается под его влиянием.