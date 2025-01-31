Психолог Алексеева: большинство проблем решаются всего за несколько сеансов

Работа с психологом — многослойный процесс, требующий времени для получения результата. Некоторые пациенты достигают успеха после нескольких сессий, тогда как другим может потребоваться длительная терапия. Клинический психолог Маргарита Алексеева рассказала, почему иногда долгосрочная работа с терапевтом может оказаться неэффективной. Ее слова передала «Вечерняя Москва».

По мнению специалиста, продолжительность терапии определяется индивидуальными особенностями каждого пациента. Например, не все жертвы насилия нуждаются в психологической помощи.

Психолог также обратила внимание на то, что сегодня многие воспринимают терапию как способ похвастаться своими успехами или участвовать в своеобразном соревновании. Она подчеркнула, что большинство проблем можно решить всего за несколько встреч, а долгая терапия зачастую не является необходимой. Основная цель психолога — помочь человеку адаптироваться к жизни и поддерживать его в этом процессе.

Кроме того, Алексеева предупредила о существовании неквалифицированных специалистов, особенно в социальных сетях. По ее словам, такие специалисты нередко настаивают на регулярных встречах, хотя их квалификация вызывает вопросы.