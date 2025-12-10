Психолог Александрова рассказала, что мужчине допустимо общаться с бывшей при наличии общих детей

Единственными объективными причинами для общения мужчины с бывшей девушкой являются наличие общих детей и необходимость решения организационных вопросов, связанных с их воспитанием. Об этом рассказала психолог Евгения Александрова в беседе с NEWS.ru .

В иных ситуациях, как считает специалист, это может указывать на эмоциональную привязанность к прошлым отношениям.

«Если между мужчиной и бывшей есть общий ребенок, то их общение абсолютно допустимо, но только в рамках организационных вопросов: школа, медицина, график встреч», — отметила эксперт.

По ее словам, отношения здесь строятся без элементов флирта, воспоминаний прошлого или разговоров о личной жизни — исключительно конструктивно и предметно. Такая позиция отражает взрослую форму коммуникации, нацеленную на благо ребенка.