Психолог Александрова отметила, что отказ — это показатель уважения к себе, а не эгоизм

Чтобы научиться говорить «нет», нужно полюбить себя, сообщила NEWS.ru психолог Евгения Александрова. Она подчеркнула, что благодаря этому появляется уверенность и исчезает необходимость оправдывать свои решения. Кроме того, по словам психолога, важно говорить «нет» твердо и не давать инициативу собеседнику.

По мнению Александровой, за неспособностью отказать часто скрывается страх показаться грубой, потерять расположение близких или столкнуться с осуждением. Подобное поведение часто формируется в детстве, когда девочек учат быть хорошими.

Психолог отметила, что отказ — это показатель зрелости и уважения к себе, а не эгоизм. Уверенные в себе женщины, которые умеют отказывать, вызывают уважение.

Александрова подчеркнула, что здоровые отношения не могут строиться на жертвенности и отказе от своих интересов ради другого человека.